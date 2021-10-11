Новый бюджетный iPhone разделят на две модели

Новый бюджетный смартфон от Apple будет иметь обновленный дизайн. Как сообщает Mydrivers, iPhone SE3 визуально станет похож на iPhone 11.

По данным источников, Apple планирует выпустить новинку весной 2022 года. Модель будет оснащена 6,1-дюймовым ЖК-экраном с «челкой». Также собеседники издания пообещали, что в iPhone SE3 появится защита от пыли и влаги по стандарту IP67 и стандарт связи 5G.

Также у SE-серии тоже появится разделение на два устройства в линейке. Младшая версия iPhone SE3 будет стоить $499 долларов, таким образом став самым дешевым iPhone с поддержкой 5G. Старшая будет доступна по цене $699. О том, какие отличия будут между моделями, пока не сообщается.

У источников присутствуют разногласия по поводу дизайна. Ранее издание to5Mac сообщало, что iPhone SE3 продолжит использовать дизайн из 2014 года, как у iPhone 6. Однако их источник подтверждал ту же дату выхода смартфона и тоже рассказывал, что новинка получит фирменный чип A15 Bionic c поддержкой 5G.