Раскрыты подробности о бюджетном смартфоне Apple

iPhone SE 3 не будет внешне отличаться от предыдущих моделей линейки и будет похож на старые смартфоны Apple, например iPhone 6. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Гаджет будет оснащен HD дисплеем с диагональю 4,7 дюйма. Кроме того, iPhone SE 3 получит кнопку Home с поддержкой датчика отпечатков пальцев Touch ID.

Несмотря на отсутствие внешних изменений, новый iPhone получит новые технические характеристики. Так, производительность бюджетного iPhone будет высокой — он получит фирменный чип A15 Bionic c поддержкой 5G.

По данным портала, производство смартфона стартует уже в декабре 2021 года. На прилавках новинка появится весной 2022 года.

Новые подробности опровергают более ранние слухи о том, что iPhone SE 3 получит новый дизайн. Так, смартфон должен был стать больше и получить боковую кнопку Touch ID.

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