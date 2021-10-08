Свыше 70% россиян хотят компенсацию от Цукерберга за сбой в Facebook

Большинство россиян (72%) считают, что Марк Цукерберг должен компенсировать им произошедший в начале недели сбой в работе сервисов Facebook, говорится в исследовании медицинского сервиса «Доктор рядом» и агентства A2:Research, поступившем в «Газету.Ru».

По данным опроса, сбой повлиял на материальное состояние 58% россиян, а 21% отметили, что получили моральный ущерб.

Сбой в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram в начале недели заставил нервничать 72% россиян. Сильный стресс испытал каждый четвертый россиянин.

Теперь 62% опрошенных переживают из-за возможности полного отключения соцсетей. При этом 64% уверены в том, что их жизнь изменилась бы в худшую сторону, если бы такое произошло. По их словам, людям было бы сложнее общаться друг с другом.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о глобальном «падении» социальных сетей.