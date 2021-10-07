Time высмеяла Цукерберга из-за массового сбоя Facebook

Новый номер журнала Time вышел с обложкой, на которой изображен основатель Facebook Марк Цукерберг с надписью «удалить Facebook?».

Окошко, сделанное в стиле iOS, предлагает Facebook либо «удалить», либо «отменить».

Ранее стали известны новые последствия для Facebook после сбоя.

В понедельник, 4 октября, стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным портала Downdetector, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

«Газета.Ru» рассказала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.