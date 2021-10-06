Россиянам посоветовали не сдавать биометрические данные

Президент группы InfoWatch Наталья Касперская порекомендовала россиянам не сдавать свои биометрические данные. Об этом она сказала в беседе с РИА «Новости».

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?» — заявила Касперская.

По ее словам, при внедрении биометрии главная опасность состоит в том, что люди пока не умеют защищать и верифицировать эти данные.

«Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать», — сказала эксперт.

Она отметила, что это может произойти, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и так далее.

Ранее в сентябре стало известно, что специалисты МВД России работают над созданием централизованного банка биометрических данных россиян и находящихся на территории страны иностранцев.