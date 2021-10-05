В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут

Социальная сеть Instagram увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут, отказавшись от прежнего способа публикаций видеоматериала в приложении IGTV. Об этом сообщает The Verge.

В публикации отмечается, что функция IGTV подвергнется ребрендингу и сменит свое название на Instagram TV. Утверждается, что формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента.

IGTV был представлен в июне 2018 года. Функция должна была стать мобильным эквивалентом YouTube, благодаря которому пользователи находили и смотрели длинные видео. Издание отмечает, что формат так и не прижился, а уже спустя пару месяцев в США запустилось китайское приложение TikTok.

Ранее пользователи пожаловались на очередной сбой в работе Instagram.

Накануне Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября — соцсети и мессенджер не работали около 6 часов.

Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте». Затем сбой случился у Gmail (почтовая служба от компании Google), Netflix и Zoom.

Спустя 6 часов после начала масштабного сбоя соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно начали восстанавливать работу.