В работе Gmail произошел сбой

Gmail (почтовая служба от компании Google) стал очередным сервисом, в работе которого в понедельник случился сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

По его информации, пользователи жалуются на проблемы у Gmail.

Так, 55% указали на сбой при доступе к сайту, 25% испытали трудности при соединении с сервером, 19% заявили о проблемах с получением сообщений.

Ранее стало известно, что сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».