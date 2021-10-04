Сотрудникам Facebook приходится общаться по электронной почте и смс

Международный журналист Филип Краутер рассказал, что сотрудникам Facebook приходится общаться с помощью электронной почты и смс. Об этом он написал в своем Twitter со ссылкой на источники в компании.

«Здесь происходит безумие, все внутренние системы не работают», — привел слова источника Краутер.

Он отметил, что в текущий момент сотрудники Facebook общаются между собой с помощью текстовых сообщений и электронной почты Outlook от Microsoft.

Ранее корреспондент The New York Times Шира Френкель заявила, что сотрудники Facebook не могут пройти в здание компании, чтобы оценить сбой, который произошел в работе соцсети.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».