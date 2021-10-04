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Мошенники начали использовать масштабный сбой Facebook для обмана пользователей

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Depositphotos

Мошенники стали использовать ситуацию с масштабным сбоем сервисов Facebook, чтобы обманывать пользователей и продвигать опасное программное обеспечения. Их сообщения уже публикуются в Telegram-каналах.

В некоторых сообщениях говорится, что в произошедшем виноваты «российские чекисты», а Роскомнадзор блокирует Facebook, Instagram и Whatsapp. В других публикациях рекламируются прокси-сервисы и VPN-системы, которые якобы способны «легко обойти эти жалкие попытки».

Как рассказал РИА «Новости» эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров, эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, взлома баз данных пользователей вышеназванных соцсетей, по данным организации, также не было.

«В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет», — продолжил он.

Эксперт предупредил, что на волне хайпа может быть создано большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь трафик пользователей, в результате чего в руки мошенников могут попасть пароли, переписка и другое.

Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным портала Downdetector, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

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