Текущий сбой работы сервисов Facebook – самый значительный с 2008 года

Сбой работы в сервисах Facebook, произошедший 4 октября, является самым значительным и продолжительным с 2008 года. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что в 2008 году произошел сбой в работе Facebook, который продолжался приблизительно сутки и затронул около 80 млн. пользователей.

Аналогичная проблема работы в социальной сети наблюдалась в 2019 году. Тогда Facebook не работал около часа.

Ранее стало известно, что сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в ряде стран мира.

В основном жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Жалоб из РФ пока почти не поступало.

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел вечером 4 октября. Вслед за ними проблемы были замечены в TikTok и во «ВКонтакте».

Журналист британского издания The independent Брайан Кребс рассказал, что проблема в сбоях состоит в том, что «записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации».