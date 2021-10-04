Дуров устроил опрос о блокировке Telegram и приостановке работы сервисов Facebook

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров устроил анонимный опрос о блокировке мессенджера и приостановке работы сервисов Facebook.

В своем Telegram-канале он попросил выбрать пользователей один из двух вариантов: «Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов» и «Полное прекращение работы Telegram в России».

За первый вариант высказались 86% проголосовавших, а за второй — 14%.

Ранее Дуров ответил на вопросы пользователей мессенджера в чате на личной странице. Он обсудил изменения в интернете, роль Apple и Google в будущем России, арест главы Group-IB Ильи Сачкова, рассказал, почему не блокирует канал «Мужского государства». Также бизнесмен ответил на несколько личных вопросов.

В понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой.

По данным портала Downdetector, наблюдаются проблемы со входом на страницы Facebook. Также пользователи Whatsapp пожаловались на сбои в работе приложения (45%), на трудности с подключением к серверу (28%) и сбои при отправке сообщений (26%).

52% пользователей сообщили о проблемах со входом в Instagram.

«Газета.Ru» рассказала о причинах сбоя в работе сервисов Facebook.