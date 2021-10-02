Южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из-за слишком популярных сериалов

Южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал в суд на американскую компанию Netflix с требованием возместить расходы, связанные с увеличением трафика и проведением технического обслуживания после выхода сериалов «Игра в кальмара» и «D.P.». Об этом сообщает Reuters.

В агентстве уточнили, что из-за высокой популярности сериалов провайдер не смог справиться с увеличением трафика и даже обратился по этому поводу в суд. В результате суд Сеула встал на сторону SK Broadband.

В ответ в Netflix заявили, что сети не могут быть перегружены, так как клиенты платят только за потоковую передачу и не скачивают никакие файлы. Однако, несмотря на этот аргумент, суд постановил, что компания «обязана оплатить услуги SK Broadband».

Всего, по подсчетам провайдера, Netflix должен выплатить южнокорейской компании 27,2 млрд вон или около $23 млн. В ответ в стриминговом сервисе заявили, что рассмотрят претензию и изучат различные способы для обеспечения безопасности своих клиентов.

Это уже не первый конфуз, случившийся в Южной Корее после выхода сериала «Игра в кальмара». Ранее один из жителей страны пожаловался, что ежедневно получает около 4 тыс. звонков в день и многочисленные сообщения после того, как его номер телефона был показан в сериале.

По сюжету таинственный человек дает визитную карточку с восьмизначным номером телефона главному герою и предлагает позвонить, если тот хочет присоединиться к игре. Некоторые зрители звонили или отправляли текстовые сообщения на указанный номер из любопытства, и, как оказалось, номер телефона был настоящий.