Пользователи блокчейн-платформы по ошибке получили $90 млн

Блокчейн-платформа Compound из-за ошибки выплатила своим пользователям 280 тыс. токенов COMP на сумму $90 млн. Об этом в Twitter сообщил основатель сервисы Роберт Лэшнер.

«Несколько часов назад в силу вступило обновление смарт-контракта, который распределял токены между пользователями. Проблема в том, что оно содержало ошибку и некоторые пользователи получили больше криптовалюты COMP, чем нужно было», — написал Лэшнер.

При этом разработчики не могут управлять платформой, поэтому пользователи сами должны вернуть деньги.

Основатель Compound написал в Twitter сообщение, где пригрозил сообщить в налоговую о тех, кто получил миллионы долларов из-за ошибки и не вернул средства.

«Люди, которые воспользовались ошибкой, могут оставить себе 10% от полученных токенов. Я опубликую персональные данные тех, кто не вернет остальную часть средств», — написал Лэшнер.

Однако пользователи соцсети раскритиковали действия основателя платформы, после чего он извинился и сказал, что все его слова о налоговой — «тупой твит».

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