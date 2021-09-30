Источник ТАСС раскрыл возможную причину ареста главы Group-IB

Арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова по подозрению в государственной измене может быть связан с уголовным делом против офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, по которому он проходил свидетелем. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Дело самого Сачкова может быть связано с делом Докучаева и Михайлова. Известно, что Сачков ранее был допрошен по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля», — сказал источник.

Докучаев был приговорен к шести годам колонии строгого режима за госизмену, а позднее было принято решение о его условно-досрочном освобождении. Другой фигурант дела — предприниматель Георгий Фомченков — получил семь лет колонии. Оба они пошли на сделку со следствием.

Двое других обвиняемых в рамках данного дела — Михайлов и бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов — были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима. Их обвиняли в раскрытии ФБР способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского за $10 млн.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Сачкова подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и передачу им сведений, составлявших гостайну в сфере кибербезопасности.