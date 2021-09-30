Дуров объяснил, почему не ассоциирует себя с Россией

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров пообщался с пользователями мессенджера в чате на личной странице и ответил на несколько вопросов.

Его в том числе спросили, почему он «так оторван от России — и будто не хочет ассоциировать себя со своей родиной».

«Моя карьера вне России уже дольше, чем внутри нее. Я руковожу Telegram дольше, чем VK. Все меньше времени общаюсь на русском языке», — написал Дуров.

В ответе на другой вопрос он назвал «прекрасной» свою жизнь в Дубае.

На прошлой неделе Дуров объяснил, почему администрация Telegram заблокировала ботов с агитацией накануне выборов в России.

Вечером 29 сентября он создал опрос, где предложил подписчикам выбрать лучший из двух вариантов — «Полное прекращение работы Telegram в России» или «Приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования».