В России разработали систему, которая следит за качеством воздуха и раздает Wi-Fi

АО «НПО «Электромашина», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработало специальную систему, которая способна измерять уровень загрязнения воздуха и раздавать Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Афанасьева.

«Система сигнализирует, если превышается определенное количество вредного вещества в воздухе. Она передает информацию в специализированное подразделение и проводит голосовое оповещение», — рассказал он.

По его словам, в светильник встроен датчик качества уровня загрязнения воздуха, измеряющий в атмосферном воздухе концентрацию загрязняющих веществ.

Также на светильнике установлены датчики движения и освещенности окружающего пространства, с помощью которых можно в автоматическом режиме регулировать яркость освещения и экономить таким образом электроэнергию.

Светильник передает все данные с датчиков интеллектуальной системе управления освещением, которая предоставляет их городским системами мониторинга.

Ранее Афанасьев рассказал о разработке новой и уникальной системы охраны периметра «Прометей» с боевыми модулями-роботами.