В Госдуме напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России неоднократно давала негативную оценку работе немецкого издания Deutsche Welle. Об этом напомнил председатель комиссии Василий Пискарев в связи с блокировкой видеохостингом YouTube двух немецкоязычных каналов RT, сообщается в Telegram-канале комиссии.

«При МИД России аккредитованы свыше 20 средств массовой информации из ФРГ, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства. В частности, деятельность медиахолдинга «Deutsche Welle» в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку Комиссии по итогам мониторинга их публикаций», — заявил он.

Пискарев подчеркнул, что все претензии комиссии в результате были подтверждены независимыми экспертами и компетентными органами. В качестве примера он привел ситуацию 2019 года, когда Deutsche Welle опубликовало материалы, в которых говорилось о лишении на выборах в России права голоса 9 млн человек.

В связи с этим, по мнению Пискарева, у российских властей есть все основания для принятия ответных мер.

Ранее YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала Russia Today «RT DE» и «Der Fehlende Part». По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, «RT DE» находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. При этом власти ФРГ отрицают свою причастность к блокировке каналов.