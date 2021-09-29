Россиянам назвали безопасный VPN-сервис

Гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения «Доктор Веб» Борис Шаров рассказал, что VPN-сервис является безопасным лишь тогда, когда он является корпоративным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы работаем на удаленке и по VPN-каналу заходим на корпоративный сервер, такое соединение, в принципе, безопасно. Но когда мы говорим о VPN как о средстве выхода на те ресурсы, которые нам недоступны, нужно понимать: другой конец абсолютно небезопасный», — утверждает Шаров.

Он добавил, что пользователи не знают, куда поступают его данные и кому принадлежит сервис. Шаров подчеркнул, что в таком случае человек игнорирует запрет, введенный государством, и отдает все свою персональную информацию владельцам VPN-серверов, которые обеспечивают якобы безопасное соединение.

Ранее заместитель руководителя департамента проектирования и внедрения центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Сергей Павленко рассказал «Газете.Ru» о рисках использования VPN-сервисов.