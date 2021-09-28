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Менеджер Lenovo раскрыл последствия самостоятельного ремонта клавиатуры ноутбука

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Клавиатура ноутбука – довольно простая и не очень дорогая деталь, и поэтому она всегда заменяется полностью. Чинить ее самостоятельно — почти всегда экономически нецелесообразно, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» менеджер продуктов Lenovo Сергей Балашов.

«Большинство дефектов связаны с пролитием жидкости, которое невозможно устранить ремонтом – потребуется замена. Механические повреждения клавиатуры тоже бывают, но они почти никогда не встречаются при нормальной эксплуатации, и как правило вызваны неординарными событиями – например, падениями ноутбука», — заявил эксперт.

По словам Балашова, самая популярная проблема, которая происходит с клавиатурами – это выпадение клавиш из-за неаккуратного использования.

«Эта проблема решается очень легко, т.к. кнопки установлены на защелках и легко «вставляются» обратно. Даже если сломался механизм клавиши, как правило можно «пересадить» его с какой-то другой, реже используемой кнопки. Пользователи могут сделать этот микроремонт самостоятельно. Замена же клавиатуры по сложности ремонта очень сильно варьируется в зависимости от конструкции ноутбука, и как правило лучше отдать ноутбук в руки профессионалов, чтобы не рисковать повреждением намного более дорогих компонентов, что может случиться при самостоятельном ремонте», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Apple обучает своих ремонтников навязывать клиентам более дорогие услуги.

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