Telegram закрыл крупнейший в Италии канал противников вакцинации от коронавируса

Крупнейший в Италии канал противников вакцинации от коронавируса — Basta Dittatura (ит. «Хватит диктатуры!») — был закрыт модераторами Telegram из-за разжигания ненависти к врачам, которые проводят вакцинацию населения, сообщает Telegram-чат Durov.

«Этот канал и связанный с ним групповой чат разжигали насилие в отношении врачей, проводящих вакцинацию. Они опубликовали личные данные конкретных врачей и потребовали их казни <...> Ранее мы предупреждали администраторов этих каналов, чтобы они прекратили нарушение, но они не предприняли никаких действий», — указано в сообщении.

В сообщении также указано, что канал был заблокирован по требованию прокуратуры Турина, который признал Basta Dittatura разжигающим ненависть.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объяснил блокировку агитационных ботов действиями Google и Apple.