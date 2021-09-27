В Минцифры объяснили обязательную установку «Яндекса» на гаджеты в России

Предустановка поисковой системы «Яндекс» для использования по умолчанию на продаваемых на территории России гаджетов позволит выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», — уточнили в министерстве.

В Минцифры подчеркнули, что пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства.

«В соответствии с итогами ранее проведенного конкурсного отбора, в качестве приложения, предустанавливаемого по умолчанию на персональные компьютеры, определен «Яндекс.Браузер»,— рассказали в министерстве.

Как отметили в Минцифры, ключевым критерием отбора стала популярность программы в рейтинге, сформированном министерстве.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило с 1 января 2022 года поисковую систему «Яндекс» для использования по умолчанию на продаваемых на территории страны гаджетов. Изменения вносятся в распоряжение кабинета министров, которое было принято в конце июля 2021 года.

С 2017 года Android-гаджеты предлагают своим владельцам выбрать поисковик в браузере Chrome на выбор, в число вариантов входят и «Яндекс», и Mail.ru. Такую возможность Google предоставил в соответствии с договоренностями с «Яндексом» и соглашением с Федеральной Антимонопольной Службой РФ, рассчитанном почти на семилетний срок. На iOS-устройствах пользователи также имеют возможность выбора поисковика в браузере по умолчанию.