Психотерапевт рассказал о влиянии видеоигр на психику человека

Сами по себе игры, вопреки расхожему мнению, не несут вреда, и не повышают агрессию, что было доказано в ряде исследований, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Мирослав Ясин. Однако при злоупотреблении ими могут возникнуть и некоторые отрицательные эффекты.

«Существует некоторая «темная» сторона. Многочасовые игры снижают способности произвольного внимания, могут приводить к замкнутости. При неумеренном времяпрепровождении за монитором опасность представляет снижение физической активности ребенка со всеми вытекающими последствиями», — отметил Ясин.

По его словам, в последнее время часто говорят об игровой зависимости, однако тут следует сделать некоторые оговорки: необязательно игра приводит к зависимости. Более того, зависимость может сформироваться от чего угодно, включая еду.

«Сейчас ученые активно исследуют условия, почему у одних людей зависимости формируются, а у других – нет. Пока мы можем только принимать меры предосторожности – регулировать продолжительность игр и времяпрепровождения в сети», — сообщил психотерапевт.

Он добавил, что компьютерные игры также развивают ряд полезных навыков: логику, умение предвидеть, способность принимать решения, следование правилам, координацию рука-глаз, а в групповых играх — умение договариваться, сотрудничать и соперничать.

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