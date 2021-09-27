Руководство YouTube пообещало сделать все, чтобы продолжить работу в России

Гендиректор YouTube Сюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV заявила, что компания сделает все возможное, чтобы разрешить противоречия с властями России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. [Компания] сделает все, чтобы разрешить [противоречия]. Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем», — сказала глава YouTube.

Отвечая на вопрос о том, удаляет ли платформа видео по запросу властей страны, она ответила, что они принимают подобные решения «основываясь на целом ряде разных факторов», изучая сам запрос и ситуацию на местах.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что согласно последнему антирейтингу соцсетей, представленному Общественной палатой РФ в августе 2021 года, онлайн-платформы, в числе которых YouTube, испытывают трудности в борьбе с деструктивным контентом. Он напомнил, что российский закон об обязательном открытии официальных представительств иностранных ИТ-компании вступает в силу с 1 января 2022 года и позволит выстроить с ними прямой диалог в вопросах удаления противоправного контента и обеспечения цифровых прав граждан.