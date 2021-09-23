В Apple рассказали, почему россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

Россиянам придется ждать доставки новых смартфонов от Apple iPhone 13 от двух до шести недель, так как в данный момент модель в дефиците. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

По данным Apple, телефоны доставят их владельцам лишь в октябре. Меньше всего придется ждать iPhone 13 mini — 2-3 недели. Самой редкой моделью стали 13 Pro и 13 Pro Max — их доставка в Россию может занять 5-6 недель.

Официальный старт продаж новой линейки смартфонов в России начнется 24 сентября.

Ранее сообщалось, что цены на модели смартфонов iPhone в России за 14 лет выросли в четыре раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке смартфон стоил примерно 21 тыс. руб. При этом недавно анонсированный iPhone 13 стоит от 80 тыс. руб.

Стоимость мобильных устройств от Apple резко выросла в России между 2014 и 2015 годами (от 31 990 руб. у iPhone 6 к 56 990 руб. у iPhone 6s соответственно). При этом в США цена двух моделей смартфонов не менялась и оставалась на уровне $649.