Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На Украине призвали США дожать «Северный поток — 2» 17:20
Минобороны опровергло обвинение в нарушении воздушного пространства Эстонии 17:16
Запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума 17:08
СБ Украины предоставила охрану помощнику президента Шефиру, чью машину обстреляли 17:05
Родители девятилетней девочки, поступившей в МГУ, ответили на комментарии... 17:05
Зеленский приветствовал принятие закона об олигархах 17:05
ПГНИУ на неделю перейдет на дистанционное обучение после нападения со стрельбой 17:03
Тимоти Шаламе сделал звездой российского школьника-кинообозревателя 17:01
Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone 13 17:00
ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Кубка России 16:59

В Apple рассказали, почему россиянам придется ждать смартфоны iPhone 13

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Apple

Россиянам придется ждать доставки новых смартфонов от Apple iPhone 13 от двух до шести недель, так как в данный момент модель в дефиците. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

По данным Apple, телефоны доставят их владельцам лишь в октябре. Меньше всего придется ждать iPhone 13 mini — 2-3 недели. Самой редкой моделью стали 13 Pro и 13 Pro Max — их доставка в Россию может занять 5-6 недель.

Официальный старт продаж новой линейки смартфонов в России начнется 24 сентября.

Ранее сообщалось, что цены на модели смартфонов iPhone в России за 14 лет выросли в четыре раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке смартфон стоил примерно 21 тыс. руб. При этом недавно анонсированный iPhone 13 стоит от 80 тыс. руб.

Стоимость мобильных устройств от Apple резко выросла в России между 2014 и 2015 годами (от 31 990 руб. у iPhone 6 к 56 990 руб. у iPhone 6s соответственно). При этом в США цена двух моделей смартфонов не менялась и оставалась на уровне $649.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Работа над новым КоАП ведется»: штрафы за превышение средней скорости могут вернуть
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
«Я была жестоко изуродована»: как косметологи разрушили жизнь и карьеру супермодели
Линда Евангелиста рассказала, как пять лет скрывала последствия неудачной процедуры
Что известно о новом законе о миграции
Юрист рассказала, как новый закон о миграции упростит получение документов
На Украине заявили, что «Северный поток — 2» не решит газовый кризис
Россия начала готовиться к высадке человека на Луну
В Минтруде разъяснили отказ от законопроекта по индексации пенсий работающим
Песков заявил, что введение нового локдауна в России пока не обсуждается
Новости и материалы
На Украине призвали США дожать «Северный поток — 2»
Минобороны опровергло обвинение в нарушении воздушного пространства Эстонии
Запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума
СБ Украины предоставила охрану помощнику президента Шефиру, чью машину обстреляли
Родители девятилетней девочки, поступившей в МГУ, ответили на комментарии однокурсников
Зеленский приветствовал принятие закона об олигархах
ПГНИУ на неделю перейдет на дистанционное обучение после нападения со стрельбой
Тимоти Шаламе сделал звездой российского школьника-кинообозревателя
Стало известно, сколько нужно работать россиянину для покупки iPhone 13
ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Кубка России
В Финляндии предложили разрешить въезд в страну привитым «Спутником V» без тестов
Совет по кодификации не поддержал Минфин России по аукционам конфискованного жилья
Мамиашвили: Махов пустил на самотек ситуацию с допинг-пробой, так как завершил карьеру
Эксперт объяснил покупку Польшей танков Abrams «шляхетской спесью»
Экс-игрок «Спартака»: если Карпин не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног
Умер создатель первой советской атомной подлодки
В Совфеде назвали плакаты с Мазепой в Полтаве «провокацией полоумного человека»
В Турции врачи ошибочно делали детям до года прививки от COVID-19
Все новости
«Серьезная проблема»: в NASA боятся новых трещин на МКС
Конгрессу США рассказали о трещинах в российском сегменте МКС
«Чешский адвокат просил у Саши 300 тысяч евро. Это провокация»
Друзья россиянина Александра Франчетти рассказали о причинах его задержания в Праге
Битва за Кубок России: Туктамышева против Трусовой. LIVE
Фигурное катание. 1-й этап Кубка России. Сызрань. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН
«Он любит выпить, но наркотики — это шок»
Четырехкратного чемпиона России в беге Александра Хютте задержали с наркотиками
Илья Авербух
Время диких заголовков
О желании быть профессионалом, а не персонажем хроники
Национальный интерес
На чем основана стратегия развития «Лукойла»
Драматург, телеведущий и блогер: Эдварду Радзинскому — 85
Не та вакцина. Делегатов из России ограничили в передвижениях во время сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в сессии ПАСЕ дистанционно
Соседи проигнорировали женские крики о помощи. Экс-министра подозревают в убийстве жены
В Туве обнаружили раненого экс-министра сельского хозяйства рядом с телом его жены
Дорогая курица. В подмосковных магазинах обнаружили завышенные цены
ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на некоторые продукты
Люди впервые спустились в Адский колодец. Джиннов пока не нашли
Спелеологи впервые проникли на дно Адского колодца в Йемене
«Уже начали производство вакцины». «КовиВак» станет более доступным для россиян
Центр Чумакова модернизировал производство для масштабного выпуска «КовиВака»
Обломки нашли, выживших не обнаружили. Что известно о крушении Ан-26
ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях