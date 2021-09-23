Реакция главы Apple на сливы внутри компании утекла в сеть

Генеральный директор Apple Тим Кук в письме к работникам компании описал свое отношение к сотрудникам, которые осуществляют утечки в СМИ и сеть. Его реакция стала известна из-за слива сообщения в The Verge.

«Хочу заверить вас, мы делаем все, что в наших силах, чтобы выследить тех, кто совершал утечки. Как вы знаете, мы не допускаем раскрытия конфиденциальной информации, будь то устройство или детали конфиденциальной встречи», — говорится в письме Кука.

Глава Apple добавил, что за утечками внутри корпорации стоит «небольшое количество людей». «Мы также знаем, что людям, которые сливают конфиденциальную информацию, здесь не место», — отметил он.

В письме Кук указывает, что факт утечек разочаровал не только его самого, но и многих сотрудников компании. Речь в том числе о том, что содержание встречи всех сотрудников компании было разглашено. По правилам вся информация должна оставаться только между сотрудниками и не попадать в прессу.

Ранее глава Apple Тим Кук дал интервью журналу Time. Руководитель техногиганта рассказал о роли искусственного интеллекта в гаджетах компании.