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Microsoft заставит пользователей Windows 11 подписать отказ от претензий

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Microsoft

Пользователи старых ПК, которые не соответствуют системным требованиям Windows 11, перед ее установкой должны будут подписать отказ от претензий, передает портал Neowin.

Это связано с тем, что после установки новой версии ОС пользователи старых систем могут столкнуться с рядом серьезных проблем, угрожающих их приватности, например, отсутствием поддержки обновлений.

Ранее стало известно, что полноценная установка Windows 11 и ее дальнейшая поддержка возможна только на компьютерах с процессорами Intel с восьмого поколения или Ryzen 2000 серии и выше, которые на данный момент установлены лишь в ограниченном количестве современных машин.

Релиз операционной системы Windows 11 назначен на 5 октября 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как проверить совместимость ПК с Windows 11.

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