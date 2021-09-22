Microsoft заставит пользователей Windows 11 подписать отказ от претензий

Пользователи старых ПК, которые не соответствуют системным требованиям Windows 11, перед ее установкой должны будут подписать отказ от претензий, передает портал Neowin.

Это связано с тем, что после установки новой версии ОС пользователи старых систем могут столкнуться с рядом серьезных проблем, угрожающих их приватности, например, отсутствием поддержки обновлений.

Ранее стало известно, что полноценная установка Windows 11 и ее дальнейшая поддержка возможна только на компьютерах с процессорами Intel с восьмого поколения или Ryzen 2000 серии и выше, которые на данный момент установлены лишь в ограниченном количестве современных машин.

Релиз операционной системы Windows 11 назначен на 5 октября 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как проверить совместимость ПК с Windows 11.