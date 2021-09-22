Страна Евросоюза отказалась от китайских смартфонов

Министерство обороны Литвы призвало граждан отказаться от покупки китайских смартфонов. Как сообщает телеканал CNN, жителям страны также порекомендовали выбросить уже купленные гаджеты из КНР.

Отмечается, что такое решение принято после того, как государственное расследование выявило наличие в этих устройствах встроенных функций, позволяющих осуществлять цензуру контента. В Литве уточнили, что речь идет о смартфонах от Xiaomi, которые цензурируют высказывания в поддержку Тибета, Тайваня и демократических движений.

По словам минобороны страны, входящей в Евросоюз, модель Mi 10T 5G продается с выключенной функцией цензуры. Однако ее возможно удаленно активировать в любое время, предупредили в ведомстве.

В последнее время у Литвы и Китая ухудшились дипломатические отношения. Причиной стало появление у Тайваня собственного представителя на территории Литвы.

Пекин в ответ отозвал своего посла в Вильнюсе. Власти КНР также потребовали от Литвы отозвать посла из Китая и отменить решение по представительству Тайваня.

В ЕС и США дипломатические представительства Тайваня обычно используют наименование Тайбэй, название столицы островного государства. Китай считает Тайвань частью своей территории. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году.