Vice: Apple учит своих ремонтников навязывать клиентам более дорогие услуги

Компания Apple с помощью специальных тренировочных роликов учит сотрудников своих сервисных центров навязывать клиентам более дорогие услуги по ремонту. Как сообщает Vice, это стало известно, благодаря утечке восьми видеозаписей.

В одном из роликов двое мужчин отыгрывают роль специалиста и клиента. Владелец смартфона с трещиной на экране узнает цену на замену и удивленно спрашивает, почему такая разница в цене по сравнению с неофициальной ремонтной мастерской.

Сотрудник отвечает ему, что «это цена за подлинную запчасть от Apple». Покупатель уточняет, неужели между комплектующими есть такие существенные отличия.

В ответ специалист, согласно ролику, должен объяснить, что запчасти в их сервисном «прошли инженерные критерии AppleCare». Он также обязан заметить, что «все функции, к которым привыкли клиенты, будут работать без сбоев», в отличие от деталей, которые используют в неавторизованных мастерских.

Отмечается, что эти видео предназначались только для внутреннего использования в Apple и среди авторизованных сервисных центров, не относящихся напрямую к американской компании.

В Vice заметили, что в роликах крайне негативно описывают действия неофициальных сервисных центров, намекая на то, что ремонт у них приведет к проблемам у устройств. Однако журналисты уточнили, что в большинстве случаев запчасти у таких мастерских не хуже, а цены на детали и услуги — ниже.

В августе сообщалось, что за 2020-2021 гг. продажа и покупка подержанных ноутбуков Apple в России увеличились на 300%. Рост связали с переходом на удаленную работу.