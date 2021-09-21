В iOS 15 обнаружили способ обхода блокировки iPhone

Испанский исследователь в области кибербезопасности Хосе Родригес в день выхода операционной системы iOS 15 опубликовал информацию о найденной в ней уязвимости. В своем Twitter-аккаунте он уточнил, что обнаружил способ обхода экрана блокировки iPhone.

По его словам, уязвимость работает в финальной версии iOS 15, а также доступна в iOS 14.8 и iOS 15 RE (Release Candidate, последняя бета-версия ОС. — прим. «Газеты.Ru»). Способ позволяет получить доступ к заметкам пользователя.

Специалист до этого опубликовал подробности обхода экрана блокировки и получения доступа к Twitter, WhatsApp или Telegram. По словам Родригеса, для доступа к приложению «Заметки» достаточно использовать службы Siri и VoiceOver.

В комментарии The Record исследователь уточнил, что решил опубликовать данные об уязвимости в открытом доступе из-за того, что Apple крайне небрежно отреагировала на предыдущие найденные в iOS бреши. Родригес надеется, что таким образом американская компания будет более внимательно исправлять проблемы и вознаграждать тех, кто находит уязвимости в их системах.

iOS 15 доступна для пользователей iPhone от модели 6s и выше. Журналисты уже протестировали новую ОС, отметив некоторые удачные решения Apple, но в то же время раскритиковав апдейт за его тривиальность. «Газета.Ru» описала сильные и слабые стороны обновления.