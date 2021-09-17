Американские сенаторы проверят Facebook после данных о негативном влиянии Instagram на детей

Американские сенаторы предпринимают шаги по расследованию деятельности Facebook после сообщений о том, что компания знала о негативном влиянии Instagram на психическое здоровье подростков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Сенаторы Ричард Блюменталь из штата Коннектикут и Марша Блэкберн из штата Теннеси - председатель и высокопоставленный член подкомитета Сената по коммерции по защите прав потребителей - планируют провести расследование в отношении технического гиганта на предмет его осведомленности о влиянии Instagram на подростков»,— говорится в сообщении.

По данным Wall Street Journal исследователи, работавшие над изучением влияния Instagram на психическое здоровье молодых людей за последние три года, обнаружили, что 32% девочек-подростков, которые неуверенно себя чувствовали из-за внешности, признали, что Instagram усугубил проблему. По данным исследования, в ленте делятся только лучшими моментами из жизни, а навязывание идеальной внешности могут подтолкнуть подростков к расстройствам пищевого поведения, нездоровому чувству собственного тела и депрессии.

При это Facebook занижал данные о негативном влиянии соцсети на подростков. В августе американские сенаторы призвали Facebook опубликовать результаты их исследований, на что получили письмо на шести страницах с «уклончивыми» ответами на вопросы.