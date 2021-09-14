В Кремле отказались комментировать возможный уход Google из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать вопрос журналистов о том, может ли компания Google перестать работать в стране.

«Это не вопрос Кремля, это в министерство связи обращаться, в «Роскомнадзор», но не к Кремлю», — сказал он.

Ранее «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google, Cloudflare и сервиса DoH в целях организации устойчивого доступа к интернету и ограничения доступа к запрещенным ресурсам.

10 сентября стало известно, что Google грозит новый штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Таганский суд Москвы также готовится рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные нарушения, по которым компании грозит штраф до 12 млн рублей.

В конце августа Google была признана виновной в совершении административных правонарушений по ч. 2, ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 10 млн рублей.

До этого компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс.). При решении суда учитывалось, что Google не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.