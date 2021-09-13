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В московский офис Google пришли судебные приставы

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В офис Google в Москве в бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, секретарь на входе вызвала адвоката, который объяснил, что здесь офис ООО Google, а претензии суда относятся к находящемуся в Америке Google LLC.

Ранее сообщалось, что Google грозит новый штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Таганский суд Москвы также готовится рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные нарушения, по которым компании грозит штраф до 12 млн рублей.

В конце августа Google была признана виновной в совершении административных правонарушений по ч. 2, ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 10 млн рублей.

До этого компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс.). При решении суда учитывалось, что Google не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.

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