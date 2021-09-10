Google грозит новый штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, в Мировой суд Москвы поступил административный материал в отношении Google. 29 сентября состоится судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрен очередной протокол Роскомнадзора в отношении Google об административном правонарушении, связанный с отказом удалить запрещенный в России контент.

Компания обвиняется в правонарушении, предусмотренном ч. 2 и по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

За данное правонарушение компании может грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Таганский суд Москвы также готовится рассмотреть в отношении Google еще два протокола за аналогичные нарушения, по которым компании грозит штраф до 12 млн рублей.

В конце августа Google была признана виновной в совершении административных правонарушений по ч. 2, ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 10 млн рублей.