Президент компании-производителя ноутбуков рассказал, как выбрать компьютер для учебы

Выбирая ноутбук для учебы, прежде всего необходимо обратить внимание на его вес и габариты, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» президент компании Honor в России, Турции и странах СНГ Тони Ран. По его словам, размер устройства имеет значение для большей мобильности учащегося.

Он добавил, что для учебы в школе или вузе технической направленности на первый план также выходит процессор, объем оперативной памяти, SSD-накопитель и FullView-экран.

«Для любых пользователей, которые подолгу работают у экрана, важны правильная цветопередача и режим защиты зрения, благодаря которым снижается нагрузка на глаза», — сообщил эксперт.

Согласно исследованию Honor, для студентов ключевыми критериями при выборе ноутбука стали процессор (62%), так как во время обучения часто возникает необходимость установки специализированного софта, объем встроенной и оперативной памяти (47%) и емкость аккумулятора (32%).

«При этом молодым людям важнее разрешение экрана и матрица, а девушкам – фирма-производитель», — заключил эксперт.

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