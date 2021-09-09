Facebook и Ray-Ban показали первые умные очки со встроенными камерами

Компания Facebook представила Ray-Ban Stories — свои первые в истории умные очки. Они были созданы совместно с производителем очков Ray-Ban.

Начальная стоимость очков составит $299. В США, Великобритании, Италии, Австралии, Ирландии и Канаде продажи нового аксессуара начнутся 9 сентября. Сроки выхода «умных» очков на другие рынки пока неизвестны.

Очки оснастили двумя 5-мегапиксельными камерами, вмонтированными в оправу рядом с линзами. Во время съемки фото или видео продолжительностью до 30 секунд загорается светодиодный индикатор, оповещающий окружающих о ведении записи. Созданный контент можно будет сохранить на телефон.

Новинка получила процессор от Snapdragon. Также у устройства есть open-ear наушники и три микрофона. В дужки очков встроены миниатюрные динамики и микрофоны, которые позволяют слушать музыку, а также делать голосовые звонки.

Ray-Ban Stories поддерживает голосовые команды Facebook Assistant. Устройство также будет подключено к новому приложению Facebook View. Так, владельцы очков смогут делиться фото и видео в Facebook, Instagram, Twitter и WhatsApp.

В продаже будут доступны очки в 20 вариантах — с разными линзами, в том числе линзы с диоптриями, и разными оправами, сделанными в стиле классических моделей очков Ray-Ban — Wayfarer, Wayfarer Large, Round и Meteor.