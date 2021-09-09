Юрист предупредил об утечке данных через «Умное голосование»

Приложение «Умное голосование» не защищает своих пользователей от возможных утечек персональных данных, заявил юрист Илья Ремесло в беседе с РИА «Новости».

Как заявил эксперт, политика конфиденциальности приложения разрешает передачу личных данных пользователей третьей стороне. Кроме того, специалист напомнил, что создателей приложения утечки случатся постоянно.

При этом Ремесло подчеркнул, что анонимное использование приложения невозможно, так как для его скачивания необходим привязанный к номеру телефона аккаунт Apple или Google.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Основанием для прекращения использования сайта стало требование со стороны Генпрокуратуры.

Впоследствии председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что некая американская компания была причастна к тестированию технологии так называемого умного голосования.