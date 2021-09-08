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Систему распознавания лиц планируют запустить в московских школах

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Столичное правительство в следующем году может запустить в школах города систему распознавания лиц. В результате с данной технологией учащиеся и сотрудники учреждений смогут пройти внутрь, сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что контроль будет проводиться при помощи биометрической аутентификации.

В отзыве главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко на проект постановления правительства России уточняется, что могут быть расширены случаи сбора и обработки биометрии.

К 2022 году ДИТ вместе с департаментом образования и науки Москвы планирует внедрить в школах систему распознавания лиц, следует из документа.

Объясняется, что систему распознавания лиц предложено ввести «с целью повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава...».

Однако сейчас каких-либо точных сроков и подтверждений, что система заработает в будущем году, нет.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр для доступа к биометрическим данным.

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