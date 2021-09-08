YouTube и Gmail перестанут работать на миллионах устройств

С 27 сентября компания Google запретит доступ к своим сервисам пользователям гаджетов с операционной системой Android 2.3, передает The Sun.

Таким образом, владельцы устройств с устаревшей операционной системой больше не смогут войти в свои аккаунты, что автоматически закрывает им доступ к большинству функций популярных сервисов Google. При попытке войти в профиль пользователь получит сообщение об ошибке авторизации. Это закрывает возможность скачивать или обновлять приложения в Google Play, полноценно пользоваться YouTube и Google-картами. Также будет невозможно получить доступ к хранилищу Google Drive и почте Gmail со старых устройств.

В Google отмечают, что прекращение поддержки старого ПО связано с защитой пользователей. По словам представителей компании, авторизация в аккаунте на устройствах со старой прошивкой несет в себе риск утечки персональных данных.

В компании не раскрывают количество устройств на базе с Android 2.3. Однако, согласно статистике Business of Apps, по состоянию на первый квартал 2021 года количество пользователей Android 2.3 составляет 11,2 млн человек (0,4%) от всего количества пользователей Android. Android 2.3.7 вышла в 2011 году.

Ранее стало известно о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств.