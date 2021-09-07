В Дубае вызывают дождь с помощью дронов

В Объединенных Арабских Эмиратах для борьбы с 50-градусной жарой используют дронов, вызывающих дождь, сообщает Business Insider. Это стало возможным благодаря беспилотникам, поражающим облака электрическим током, что провоцирует их на столкновение и выпадение осадков. Этот метод называется «посевом облаков».

С целью увеличить количество выпадаемых осадков правительством ОАЭ на проект по «посеву облаков» было выделено $15 млн. Данная технология была разработана экспертами британского Университета Рединга. Ученые, работавшие над проектом, заявили о том, что в ОАЭ достаточно облаков, чтобы создать условия для выпадения осадков.

«Мы пытаемся сделать капли внутри облаков достаточно большими, чтобы, выпадая из облака, они выживали на поверхности», — заявил ключевой исследователь проекта Кери Николл.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов также рассматривают способы сохранения выпадаемых осадков. Для этого в стране имеется около 130 плотин и дамб вместимостью 120 млн кубометров воды. Исполнительный директор Национального центра метеорологии и сейсмологии страны Абдулла аль-Мандус заявил о том, что не намерен «терять ни капли дождя».

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвал причины, по которым отрасль дронов в России не развивается