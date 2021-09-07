Автомобиль Mercedes-Benz научился читать мысли водителя

Концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR теперь умеет читать мысли водителя. На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене немецкий концерн представил обновленный футуристический автомобиль Vision AVTR, который впервые был показан на выставке электроники CES 2020. Главное нововведение — шлем для управления некоторыми функциями силой мысли.

В автомобиль установили технологию, которая позволит выполнять определенные действия без помощи рук. Это стало возможным благодаря визуальному восприятию — на приборной панели установлены специальные световые индикаторы, а отслеживающее устройство BCI (интерфейс мозг-компьютер) крепится к затылку водителя и после короткой калибровки может измерять и записывать активность мозга. Когда пользователь будет фокусироваться на определенном свете приборной панели, устройство это обнаружит и будет выполнять то или иное действие.

Концепт-кар Vision AVTR впервые был представлен на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Mercedes-Benz заявила, что вдохновением для создания этого автомобиля для них стал фильм Джеймса Кэмерона «Аватар».

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