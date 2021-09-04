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Рогозин: Маска нужно пригласить на космодром «Восточный»

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что после завершения строительства второй очереди «Восточного» на космодром может быть приглашен Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Надо его (Маска — прим. ред.) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь [космодрома «Восточный»], когда пойдут уже пуски не просто «Ангары». Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль [«Орел»]», — сказал Рогозин.

Он отметил что первый полет корабля «Орел» состоится в декабре 2023 года. На орбиту его доставит ракета-носитель «Ангара».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» рассказал, что собирается пригласить бизнесменов Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября 2021 года.

До этого Маск поздравил Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции.

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