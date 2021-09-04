Эксперт рассказал, как выявить шпионские программы в смартфоне

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, что сбои в работе смартфона могут возникать из-за шпионских программ.

«Если вы заметили, что перед отключением телефон длительное время не отключается, то вполне вероятно, что он ищет какой-то источник, которому можно передать информацию. И это тоже может служить основанием для проверки вашего смартфона на наличие вредоносного ПО», — сообщил он «Прайму».

По словам специалиста, самый простой способ найти шпионские программы — проверить, какие приложения установлены на смартфоне. Также стоит посмотреть, какие программы имеют доступ к основным функциям смартфона — нет ли среди них чужеродных.

Кусков также посоветовал обратиться в сервисный центр или самостоятельно поставить определенное программное обеспечение, которое позволяет находить вредоносы.

«Есть множество программ, которые обеспечивают выявление шпионских приложений и их устранение, как российского, так и иностранного производства — их можно найти в магазине приложений и Android и iOS», — добавил он.

Ранее эксперты выделили основные признаки взлома телефона.