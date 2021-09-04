Google заблокировал аккаунты правительства Афганистана

Google временно заблокировал некоторые учетные записи электронной почты членов афганского правительства, чтобы защитить базы данных от талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что около 20 афганских государственных ведомств использовали серверы Google для обработки официальной электронной почты. Среди них министерства финансов, промышленности, образования и горнодобывающей промышленности. Сервисами Google также пользовался офис президента Афганистана.

Издание утверждает, что правительственные базы данных и электронные письма могут предоставить талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министров, государственных подрядчиках, союзников и иностранных партнеров Афганистана.

Исследователь безопасности из интернет компании DomainTools Чад Андерсон добавил, что информация, полученная из различных ведомств, «может быть гораздо более ценной для молодого правительства Афганистана, чем старые вертолеты».

Ранее стало известно, что Администрации президента США Джо Байдена отменила поставку валюты в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики «Талибана».