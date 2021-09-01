Twitter поможет пользователям избавиться от нежелательных комментариев

Социальная сеть Twitter представила новую функцию – «режим безопасности», которая призвана избавить пользователей от нежелательных комментариев. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«С сегодняшнего дня мы внедряем эту функцию для небольшой группы пользователей на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, в которых включены настройки на английском языке», — говорится в сообщении.

Безопасный режим позволяет пользователю не видеть контент от учетных записей, которые используют оскорбления или отправляют повторяющиеся и непрошенные ответы или упоминания. При этом системы Twitter будут оценивать, взаимодействует ли пользователь с этими аккаунтами.

«Учетные записи, на которые вы подписаны или с которыми часто взаимодействуете, не будут автоматически заблокированы», — пояснили в социальной сети.

Ранее в Twitter поменялся внешний вид, в том числе был изменен основной шрифт на Chirp. Шрифт Chirp описывается как «часть более широкого обновления бренда, представленного в январе».