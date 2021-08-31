Google высмеяла культового дизайнера Apple

Компания Google выпустила рекламный ролик про смартфон Pixel 5a, в котором высмеяла культового дизайнера Apple, британца Джонатана Айва, проработавшего на «яблоко» свыше 26 лет. Видео опубликовано на YouTube.

Авторы ролика про Pixel 5a описали преимущества и удобства порта для наушников, от которого отказались в смартфонах Apple. Мужской голос с британским акцентом назвал круг «идеальной геометрической фигурой, которая не имеет начала и конца».

В манере, свойственной компании из Купертино, он повторяет о том, как они «переосмыслили круг» для Pixel 5a. «Это не только круг, это еще и отверстие», — добавляет диктор, высмеивая презентации техногигантов.

В конце видео авторы признают, что это лишь стандартный порт для наушников, который будет у Pixel 5a. В комментариях многие оценили подход Google к рекламе. Пользователи похвалили компанию за чувство юмора, однако были и те, кто напомнил, что в Pixel 6, вероятно, уже не будет порта для наушников.

В начале августа Google раскрыла разработку смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro. В отличие от предыдущих устройств обновленные гаджеты будут иметь собственный процессор компании — Tensor. По мнению аналитиков, новые гаджеты имеют все шансы стать прямыми конкурентами Apple и Samsung.