Детям в Китае ограничили время для видеоигр до трех часов в неделю

Китайские регуляторы ввели новые ограничения для детей на время, которое они могут проводить за видеоиграми. Как передает агентство Reuters, теперь несовершеннолетним разрешат играть только по три часа в неделю.

Отмечается, что в онлайн-играх лица до 18 лет смогут проводить по часу в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. В качестве причины такого ужесточения указываются опасения о росте случаев игровой зависимости среди молодежи.

Власти уточнили, что подростки смогут играть с 20.00 до 21.00 по местному времени в каждом из регионов Китая. Контролировать время игры должны будут игровые компании, владеющие онлайн-проектами. Ранее в стране действовал более мягкий запрет: детям разрешалось играть по полтора часа в любые дни, а в праздничные — по три.

В июле сообщалось, что в Китае детям запретили играть в ряд мобильных игр в ночное время суток. В них должна быть включена система распознавания лиц, которая будет автоматически блокировать несовершеннолетним доступ после 22.00. Также власти Китая запретили детям до 16 лет проводить стримы и появляться в онлайн-трансляциях.