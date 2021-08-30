iPhone 13 научат принимать звонки без сотового сигнала

В смартфонах iPhone 13 от Apple появится новая функция — устройства научат принимать звонки без сотового сигнала, с помощью спутниковой связи. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на аналитика «яблочных» гаджетов Мин-Чи Куо.

Отмечается, что в моделях тринадцатых «айфонов» режим спутниковой связи на низкой околоземной орбите (НОО) позволит делать звонки и отправлять сообщения. Таким образом пользователи будут оставаться на связи даже в тех местах, где нет 4G или 5G.

Аналитик уточнил, что для поддержки связи через спутник в iPhone 13 будет использоваться модифицированная версия чипа Qualcomm X60. По мнению Куо, спутниковая связь в будущем может использоваться в гарнитуре Apple AR, Apple Car и умных устройствах от Apple.

Пока неизвестно, будут ли приложения сторонних разработчиков поддерживать звонки и сообщения через спутниковую связь.

Apple ежегодно проводит свою главную презентацию гаджетов в сентябре, лишь в прошлом году из-за пандемии коронавируса запуск был перенесен на октябрь. По неофициальной информации, смартфоны iPhone 13 поступят в продажу 17 сентября. Будущая линейка будет состоять из четырех смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.