Стала известна дата выхода iPhone 13

Смартфоны iPhone 13 поступят в продажу 17 сентября, сообщает Gizmodo со ссылкой на источники. Также стала известна дата выхода беспроводных наушников AirPods 3 — 30 сентября.

К такому выводы СМИ подтолкнули скриншоты документов одной из торговых сетей Китая, где были указаны даты открытия предзаказов на устройства Apple. Согласно опубликованным снимкам, будущая линейка будет состоять из четырех смартфонов — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Более ранние слухи указывали на то, что этой осенью Apple проведет несколько презентаций, одна из которых запланирована на третью неделю сентября. В ноябре компания может представить новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook M1X, а также Mac Mini.

Компания из Купертино ежегодно проводит свои мероприятия в сентябре, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса запуск новых продуктов был перенесен на октябрь.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple готовит революцию в камерах смартфонов.