Samsung неудачно пошутила над покойным Джобсом

В описании своего приложения iTest Samsung сделала отсылку к Стиву Джобсу, которую некоторые пользователи сочли издевкой, сообщает портал Gizchina.

«Все пользователи Samsung уникальны, и им нравится, чтобы их телефоны тоже были уникальными. Любители носить водолазки не должны указывать, как выглядит ваш телефон», — написала компания.

Джобс, который является сооснователем Apple часто носил черную водолазку с джинсами, ставшими его визитной карточкой.

Samsung и Apple регулярно подшучивают друг над другом в рекламных целях. Однако многие пользователи социальных сетей отметили, что на этот раз южнокорейский вендор перегнул палку.

«Что вам сделал Стив Джобс, Samsung? Человека нет в живых уже 10 лет. Вам надо менять маркетинговую тактику», — написал один из комментаторов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Samsung выпустила веб-приложение iTest, которое призвано «переманивать» пользователей iOS на Android.