Эксперт объяснил, почему не стоит заниматься майнингом в обычной квартире

Добыча криптовалют требует специальных условий, поэтому вряд ли можно этим заниматься в обычной квартире, сообщил «Газете.Ru» директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

«Оборудование не только потребляет очень много электроэнергии (это главная часть затрат), но за счет его круглосуточной работы в помещении сильно нагревается воздух. Нужно устанавливать мощные кондиционеры или хотя бы иметь условия для постоянного проветривания. Кроме того, воздух становится очень сухим, а работа техники создает шум. Постоянно находиться в таких условиях довольно тяжело», — сообщил Хвойницкий.

Он добавил, что при майнинге криптовалют, как при любом бизнесе, важно рассчитать стоимость изначальных инвестиций (это покупка оборудования) и то, как быстро эти затраты окупятся.

«Может случиться так, что получаемую прибыль будут «съедать» затраты (стоимость электроэнергии). Получается, что майнинг в лучшем случае будет безубыточным», — заключил эксперт.

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